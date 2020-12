Coronavirus, sale ancora la curva dei contagi: 1661 su quasi 11mila tamponi. Nel Foggiano 4 morti e 298 casi

Risale ancora la curva dei contagi in Puglia. In base alle informazioni diramate dal Dipartimento Promozione della Salute, su 10.836 tamponi processati, sono 1.661 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi: 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia BAT, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Nel Foggiano sono 4 i decessi accertati (sui 21 totali), 11 nel Barese, uno nella Bat, 2 nella provincia di Lecce e 3 nella provincia di Taranto.

Risalgono anche i casi attivi che raggiungono quota 53.002, dei quali 51.383 in isolamento domiciliare e 1.619 ricoverati in ospedale mentre i pazienti guariti sono 35.490.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.044.314 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 90.964, così suddivisi: 35.127 nella Provincia di Bari, 10.500 nella Provincia di Bat, 6.501 nella Provincia di Brindisi, 20.016 nella Provincia di Foggia, 7.090 nella Provincia di Lecce, 11.115 nella Provincia di Taranto, 518 attribuiti a residenti fuori regione, 97 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.