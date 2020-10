Coronavirus, altri 6 morti in Capitanata e 171 nuovi positivi: in Puglia nuovo record di casi

Coronavirus, altri 791 casi (nuovo record) in Puglia su 5.591 test effettuati. È quanto riporta il bollettino del Dipartimento Promozione della Salute. Nello specifico, sono stati accertati 302 casi nella provincia di Bari, 127 nella provincia di Bat, 41 nella provincia di Brindisi, 171 nella provincia di Foggia, 41 in quella di Lecce, 103 nel Tarantino e 7 casi fuori regione. Un caso di residenza non nota registrato nei giorni scorsi, è stato riclassificato e attribuito.

Sono invece 7 i morti, 6 dei quali nella provincia di Foggia e 1 nel Barese.

Il dato aggiornato degli attualmente positivi è di 10.699, di cui 718 ricoverati (in calo di 29 unità rispetto a ieri) e 9.981 in isolamento, mentre i pazienti guariti salgono a 6.448.

Sono in tutto 17.860 i casi di positività confermati in Puglia dall'inizio dell'emergenza, su 550.266 test effettuati: 7.425 nella provincia di Bari, 1.907 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 1.202 nella provincia di Brindisi, 4.187 nella provincia di Foggia, 1.262 nella provincia di Lecce, 1.750 nella provincia di Taranto, 126 attribuiti a residenti fuori regione, 1 di residenza non nota.