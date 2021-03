Coronavirus, lieve calo di contagi in Puglia ma ancora troppi morti: la provincia con meno casi è quella di Foggia

Oltre 12mila i tamponi processati oggi in Puglia, dai quali sono stati rilevati 1.527 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19: 521 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 163 nella provincia BAT, 93 in provincia di Foggia, 242 in provincia di Lecce, 348 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota.

Sono, invece, 35 le persone decedute: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Risalgono i casi attivi, giunti a 46.776 dei quali 2.127 ricoverati (+27 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.857.302 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 191.050 così suddivisi: 74.934 nella Provincia di Bari, 18.749 nella Provincia di Bat, 13.908 nella Provincia di Brindisi, 35.393 nella Provincia di Foggia, 17.850 nella Provincia di Lecce, 29.210 nella Provincia di Taranto, 682 attribuiti a residenti fuori regione, 324 di residenza non nota.