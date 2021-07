Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Quasi 12mila tamponi processati oggi in Puglia dai quali sono emerse 248 nuove positività all'infezione da Covid-19: 33 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. 5 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

I pazienti guariti sono 246971, mentre salgono a 2159 i casi attivi. In salita anche i ricoverati, giunti a quota 90 (+6 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.885.860 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.799, così suddivisi: 95.749 nella Provincia di Bari, 25.817 nella Provincia di Bat, 20.088 nella Provincia di Brindisi, 45.487 nella Provincia di Foggia, 27.641 nella Provincia di Lecce, 39.760 nella Provincia di Taranto, 851 attribuiti a residenti fuori regione, 406 provincia di residenza non nota.