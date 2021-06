Coronavirus, altri 3 casi e nessun decesso nel Foggiano. In Puglia 35 nuovi positivi su oltre 7mila tamponi

Coronavirus in Puglia: oggi sono stati registrati 35 casi positivi su 7213 tamponi processati: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Non sono stati registrati decessi.

Scende sotto quota 3mila il dato delle persone attualmente positive. Cala di 15 unità anche il numero delle persone ricoverate.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.676.021 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.341, così suddivisi: 95.195 nella Provincia di Bari, 25.591 nella Provincia di Bat, 19.808 nella Provincia di Brindisi, 45.160 nella Provincia di Foggia, 26.928 nella Provincia di Lecce, 39.480 nella Provincia di Taranto, 813 attribuiti a residenti fuori regione, 366 provincia di residenza non nota.