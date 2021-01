Coronavirus, 45 casi e 3 morti nel Foggiano. Lieve flessione di casi in Puglia

871 casi e 29 decessi sono stati registrati oggi in Puglia, sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione Salute. Su 9.690 tamponi processati, sono stati accertati 342 positivi nella provincia di Bari, 53 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 45 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 251 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Nel Barese è stata registrata quasi la metà dei decessi di oggi, ben 14. Nelle province di Bat (4), Brindisi (1), Foggia (3) e Taranto (7) le altre vittime accertate.

Sono invece 963 i pazienti guariti oggi, per un totale di 66.502 dall'inizio dell'emergenza. Scende ancora (-121 rispetto a ieri) il dato dei casi attivi, giunto a quota 52.157, così come è in calo il dato dei ricoverati (1.552).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.304.490 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 121.838, così suddivisi: 46.412 nella Provincia di Bari, 13.548 nella Provincia di Bat, 8.787 nella Provincia di Brindisi, 25.641 nella Provincia di Foggia, 10.264 nella Provincia di Lecce, 16.488 nella Provincia di Taranto, 587 attribuiti a residenti fuori regione, 111 di residenza non nota.