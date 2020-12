Coronavirus: ancora troppi contagi in Puglia, 1470 casi e 23 decessi nelle ultime 24 ore

Oggi 30 dicembre in Puglia sono stati registrati 1470 nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19 su 11121 test (il commento di Lopalco).

Di questi 582 in provincia di Bari, 38 in provincia di Brindisi, 188 nella provincia Bat, 256 in provincia di Foggia, 148 in provincia di Lecce, 248 in provincia di Taranto, cinque residenti fuori regione e altri cinque casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati altri 23 decessi, di cui otto in provincia di Bari, sei nella Bat, due nel Brindisino, uno in provincia di Foggia, quattro in provincia di Lecce e due nel Tarantino.