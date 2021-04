Coronavirus, 4 morti e 284 casi nel Foggiano. In Puglia 1 positivo ogni 10 tamponi: calano ancora i ricoverati

Si attesta al 10,1% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati individuati 1344 nuovi casi di infezione da Covid-19, su un totale di 13296 tamponi processati: 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia BAT, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Ancora alto il dato dei decessi, 37 quelli registrati oggi, quasi l'80% dei quali nelle sole province di Lecce (17) e Bari (12). Sono 4 i morti nel Foggiano, 3 nella provincia di Taranto e 1 nel Brindisino.

Continua a scendere il numero dei casi attivi (45737), grazie anche alle oltre 2100 guarigioni rilevate oggi. Scende di 33 unità anche il dato dei pazienti ospedalizzati (da 1888 a 1855).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 234.841 così suddivisi: 90.134 nella Provincia di Bari, 23.168 nella Provincia di Bat, 17.595 nella Provincia di Brindisi, 42.486 nella Provincia di Foggia, 23.370 nella Provincia di Lecce, 36.972 nella Provincia di Taranto, 756 attribuiti a residenti fuori regione, 360 provincia di residenza non nota.