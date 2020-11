Coronavirus: 11 morti nel Foggiano e 1163 positivi in Puglia. Lopalco: "Centinaia sono dei giorni scorsi"

Giornata pesantissima per la Puglia, che fa registrare il record assoluto di contagi giornalieri. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, si registrano più di mille nuovi casi, 1.163 per la precisione: 716 nella provincia di Bari, 117 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 61 nella provincia di Brindisi, 115 nella provincia di Foggia, 45 nella provincia di Lecce, 101 nella provincia di Taranto, 7 fuori regione e 1 di residenza non nota.

Drammatico anche il dato dei morti, 12 quelli registrati oggi. Il numero degli attualmente positivi è salito a 13.525, dei quali 844 ricoverati in ospedale. Sale a 6.813 il numero dei pazienti guariti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall'inizio dell'emergenza, sono 21.091 i casi confermati in Puglia, così suddivisi: 8.760 nella provincia di Bari, 2.304 nella provincia di Bat, 1.408 nella provincia di Brindisi, 4.925 nella provincia di Foggia, 1.492 nella provincia di Lecce, 2.050 nella provincia di Taranto, 151 fuori regione, 1 di residenza non nota.