Coronavirus: 52 nuovi morti in Puglia, 335 casi su 5528 tamponi

Come ogni lunedì, in Puglia (e in Italia) si osserva un drastico calo dei contagi, figlio del numero più esiguo di tamponi processati. Solo 335 i nuovi casi, su un totale di 5528 tamponi (tasso di positività del 6,1%, il più basso dall'inizio dell'anno): 54 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 52 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto.

Poco meno di 900 le persone guarite, che generano un ulteriore calo dei casi attivi, giunti a 47023. Pressoché invariato il dato dei pazienti ricoverati (1812 contro i 1813 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.247.607 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 237.116 così suddivisi: 90.778 nella Provincia di Bari, 23.453 nella Provincia di Bat, 17.850 nella Provincia di Brindisi, 42.904 nella Provincia di Foggia, 23.775 nella Provincia di Lecce, 37.226 nella Provincia di Taranto, 765 attribuiti a residenti fuori regione, 365 di residenza non nota.