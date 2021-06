Coronavirus, 2 casi e 1 decesso nel Foggiano: in Puglia 44 nuovi positivi su poco meno di 3mila tamponi

Sono 44 i casi positivi all'infezione da Covid-19, su un totale di 2931 tamponi processati in Puglia: 8 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 13 in provincia di Lecce. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono 2 le positività rilevate nella provincia di Foggia: si tratta del dato più basso registrato da oltre nove mesi a questa parte. Per trovare un numero di contagi inferiore bisogna risalire addirittura al 25 agosto scorso, quando in Capitanata si registrò un solo nuovo caso.

Sono 9 i decessi, 6 dei quali nel Barese, 2 nella provincia di Brindisi e 1 nel Foggiano.

Per il 33esimo giorno consecutivo scende il dato dei casi attualmente positivi, giunti a quota 21177. Sono invece 523 le persone ricoverate, mentre sale a 223182 il numero dei guariti (1282 quelli registrati oggi).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.886 così suddivisi: 94604 nella Provincia di Bari, 25309 nella Provincia di Bat, 19342 nella Provincia di Brindisi, 44816 nella Provincia di Foggia, 26558 nella Provincia di Lecce, 39084 nella Provincia di Taranto, 800 attribuiti a residenti fuori regione, 373 di residenza non nota.