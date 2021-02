Coronavirus, 46 morti e oltre mille casi in Puglia: nel Foggiano 123 nuovi positivi con 4 vittime

Coronavirus in Puglia: su 10.793 tamponi processati sono state riscontrate 1.044 positività all'infezione da Covid-19: 352 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 297 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Drammatico il dato dei decessi, ben 46: Sono stati registrati 46 decessi: 12 in provincia di Bari, 14 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Con i 985 di oggi, sale a 70.194 il numero dei pazienti guariti. Sale di 13 unità il numero dei casi attivi (50.131), mentre scende a 1.584 (-18 rispetto a ieri) il numero dei pazienti ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test, il totale dei casi positivi in Puglia è di 125.209, così suddivisi: 47.618 nella Provincia di Bari, 13.825 nella Provincia di Bat, 9.038 nella Provincia di Brindisi, 26.326 nella Provincia di Foggia, 10.575 nella Provincia di Lecce, 17.123 nella Provincia di Taranto, 586 attribuiti a residenti fuori regione, 118 di residenza non nota.