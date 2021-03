Coronavirus, in Puglia 786 nuovi casi su poco meno di 5mila tamponi: nuovo record di ricoverati

Sono 786 i casi riscontrati oggi in Puglia, su 5.142 tamponi processati (tasso di positività al 15,3%): 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 33 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Oltre 1200 i pazienti guariti, mentre i casi attivi scendono a 46.494. Tuttavia, si registra una nuova impennata dei ricoverati, ben 62 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.100 pazienti ospedalizzati, nuovo record assoluto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 189.523 così suddivisi: 74.413 nella Provincia di Bari, 13.761 nella Provincia di Bat, 18.586 nella Provincia di Brindisi, 35.300 nella Provincia di Foggia, 17.608 nella Provincia di Lecce, 28.862 nella Provincia di Taranto, 679 attribuiti a residenti fuori regione, 314 di residenza non nota.