Coronavirus, 59 nuovi casi in Puglia: in Capitanata nessun decesso per il sesto giorno consecutivo

Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi sono stati rilevati 59 casi di infezione su 8323 tamponi processati: 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 2 i decessi, entrambi registrati nella provincia di Bari.

Scendono a 146 i positivi ricoverati, mentre gli attualmente positivi sono 3123 (-349 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.668.808 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.306 così suddivisi: 95.187 nella Provincia di Bari, 25.584 nella Provincia di Bat, 19.805 nella Provincia di Brindisi, 45.157 nella Provincia di Foggia, 26.919 nella Provincia di Lecce, 39.474 nella Provincia di Taranto, 811 attribuiti a residenti fuori regione, 369 provincia di residenza non nota.