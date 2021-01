Coronavirus, 244 casi e 6 morti in Capitanata: oltre mille nuovi positivi in Puglia

Coronavirus, sono 1.069 i casi positivi all'infezione da Covid-19, riscontrati oggi in Puglia su un totale di 8.775 tamponi processati: 344 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 244 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 111 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Nella giornata di oggi sono stati registrati anche 24 decessi, 8 dei quali nel Barese, altrettanti nella provincia di Lecce, 6 nel Foggiano e 2 nella provincia di Taranto.

Con i 1.115 registrati oggi, sale a 65.539 il totale dei pazienti guariti. Sono, invece, 52.278 i casi attivi (-70 rispetto a ieri), mentre sale di 2 unità il dato dei ricoverati (1.569 contro i 1.567 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.294.800 test, il totale dei casi confermati in Puglia è di 120.967, così suddivisi: 46.070 nella Provincia di Bari, 13.486 nella Provincia di Bat, 8.734 nella Provincia di Brindisi, 25.596 nella Provincia di Foggia, 10.153 nella Provincia di Lecce, 16.237 nella Provincia di Taranto, 582 attribuiti a residenti fuori regione, 109 di residenza non nota.