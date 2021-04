Coronavirus, il picco del 'giovedì' segna 1501 contagi e 30 morti in Puglia: 332 nuovi positivi in Capitanata

1501 nuovi contagi e 30 morti in Puglia oggi 29 aprile 2021. Questo il bilancio del bollettino epidemiologico su 12290 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.

Sono stati registrati 422 casi in provincia di Bari, 113 in provincia di Brindisi, 221 nella provincia Bat, 332 in provincia di Foggia, 226 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, due casi di residenti fuori regione e sei casi di provincia di residenza non nota.

Trenta le vittime, di cui 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.211.107 test. 179.232 sono i pazienti guariti, 48.429 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri: sono 1888.