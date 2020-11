Coronavirus, 384 casi e 3 morti nel Foggiano: in Puglia ci sono 1.573 nuovi positivi

Su 10.032 test per l'infezione da Covid, effettuati oggi in Puglia, sono 1.573 i casi positivi registrati: 510 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia BAT, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 8 casi di residenza non nota sono stati attribuiti e riclassificati.

Ancora alto il dato dei decessi, 30 quelli registrati oggi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i pazienti guariti, il dato è di 13.225 persone che hanno superato l'infezione. Sono invece 37.654 i casi attivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 772.079 test, per un totale di 52.311 casi così suddivisi: 20.190 nella provincia di Bari, 6.002 nella provincia di Bat, 3.705 nella provincia di Brindisi, 11.943 nella provincia di Foggia, 4.000 nella provincia di Lecce, 6.120 nella provincia di Taranto, 350 attribuiti a residenti fuori regione, 1 di residenza non nota.