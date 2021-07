Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Su 12494 tamponi processati, oggi sono stati individuati in Puglia 163 casi di positività all'infezione da Covid-19:

52 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 42 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Foggia.

I pazienti guariti sono 246814, mentre salgono a 1917 i casi attualmente positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.862.638 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.400 così suddivisi: 95.695 nella Provincia di Bari, 25.740 nella Provincia di Bat, 20.048 nella Provincia di Brindisi, 45.404 nella Provincia di Foggia, 27.539 nella Provincia di Lecce, 39.734 nella Provincia di Taranto, 843 attribuiti a residenti fuori regione, 397 provincia di residenza non nota.