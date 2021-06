Coronavirus: solo 9 casi in Puglia, è il numero più basso negli ultimi dieci mesi. Due positivi e nessun decesso nel Foggiano

Soltanto 9 nuovi contagiati in Puglia su 4256 tamponi processati. Era dal 17 agosto 2020 che non si registravano così pochi casi. Anche oggi non si registrano vittime in Puglia

Sono soltanto 9 i casi di positività all'infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su un totale di 4256 tamponi processati (tasso di positività allo 0,2%): 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Nessun caso nelle province di Bari, Bat e Taranto. Si tratta del numero di nuovi contagi più basso rilevato negli ultimi dieci mesi (9 casi il 17 agosto 2020).

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi. Per trovare lo zero nella casella dei decessi per due o più giorni di fila, bisogna tornare indietro addirittura allo scorso settembre (dall'11 al 13 settembre, ndr).

Scendono di due unità i positivi ospedalizzati, mentre sono 412 i guariti odierni.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.660.485 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.247 così suddivisi: 95160 nella Provincia di Bari, 25581 nella Provincia di Bat, 19794 nella Provincia di Brindisi, 45150 nella Provincia di Foggia, 26916 nella Provincia di Lecce, 39456 nella Provincia di Taranto, 813 attribuiti a residenti fuori regione, 377 provincia di residenza non nota.