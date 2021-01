Coronavirus, 234 casi e 1 morto nel Foggiano. In Puglia 1.159 nuovi casi, ma ci sono 2.220 guariti

Coronavirus in Puglia, sono 1.159 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid, riscontrati nella giornata di oggi su un totale di 9.412 tamponi processati: 457 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 55 nella provincia BAT, 234 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 200 in provincia di Taranto. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Si registrano anche 34 decessi, 20 dei quali in provincia di Bari, 1 nella Bat, 1 nel Brindisino, 1 in provincia di Foggia, 3 nel Leccese e 8 nella provincia di Taranto.

Ben 2.220 i pazienti guariti di oggi, che fanno salire a 64.424 il numero delle persone che hanno superato l'infezione. Cala nettamente il numero dei casi attivi: 52.348 quelli accertati oggi, ben 1.095 in meno rispetto a ieri. In discesa, dopo diversi giorni, è anche il dato dei pazienti ricoverati (1.567 contro i 1.592 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.286.025 test, il totale di casi confermati in Puglia è di 119.898, così suddivisi: 45.726 nella Provincia di Bari, 13.375 nella Provincia di Bat, 8.642 nella Provincia di Brindisi, 25.352 nella Provincia di Foggia, 9.987 nella Provincia di Lecce, 16.126 nella Provincia di Taranto, 580 attribuiti a residenti fuori regione, 110 provincia di residenza non nota.