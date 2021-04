Coronavirus, 1282 contagi in Puglia e 48 morti. Foggia provincia con il numero di nuovi casi più basso

Nella giornata di oggi in Puglia sono stati rilevati 1282 nuovi casi su 12733 tamponi processati: 502 nella provincia di Bari, 152 nella provincia di Bat, 116 nella provincia di Brindisi, 45 nella provincia di Foggia, 186 nella provincia di Lecce, 279 nella provincia di Taranto, 2 fuori regione.

Sono stati registrati 48 decessi: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Ben 1252 i guariti di oggi, mentre i casi attivi passano a 48643 (-18 rispetto a ieri). Scendono di 37 unità il dato dei pazienti ricoverati (da 1953 a 1916).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.198.817 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 231.996 così suddivisi: 89.392 nella Provincia di Bari, 22.778 nella Provincia di Bat, 17.350 nella Provincia di Brindisi, 41.870 nella Provincia di Foggia, 22.961 nella Provincia di Lecce, 36.536 nella Provincia di Taranto, 750 attribuiti a residenti fuori regione, 359 provincia di residenza non nota.