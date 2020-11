Coronavirus, crescono ancora i contagi: 1737 in Puglia (345 nel Foggiano): in Capitanata altri 10 morti

Su 9.505 test per l'infezione da Covid, in Puglia si sono registrati oggi 1.737 nuovi casi positivi: 675 in provincia di Bari,110 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 345 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Ben 48 le vittime accertate oggi: 8 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Per quanto riguarda il dato dei pazienti guariti, salgono a 12.919 le persone che hanno superato l'infezione. I casi attivi, invece, arrivano a quota 36.417. I ricoverati sono 1.855, mentre i soggetti in isolamento sono 34.562.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 762.047 test, i casi confermati sono 50.738 così suddivisi: 19.680 nella provincia di Bari, 5.820 nella provincia di Bat, 3.606 nella provincia di Brindisi, 11.559 nella provincia di Foggia, 3.865 nella provincia di Lecce, 5.855 nella provincia di Taranto, 344 attribuiti a residenti fuori regione, 9 di residenza non nota.