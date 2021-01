Coronavirus, 1.233 casi e 30 decessi in Puglia: la Capitanata supera i 25mila contagiati

Sono 194 i casi confermati oggi nella provincia di Foggia, che supera anche la quota 400 per quel che concerne l'incidenza cumulata per 10mila abitanti. Ben 1.475 le persone guarite; calano i positivi, ma aumentano ancora i ricoverati

Coronavirus in Puglia: su 11.802 tamponi processati, sono 1.233 i nuovi casi registrati oggi in Puglia, sulla base delle informazioni diramate dal Dipartimento Promozione Salute: 459 nella provincia di Bari, 124 nella provincia di Bat, 108 nella provincia di Brindisi, 194 nella provincia di Foggia, 144 nella provincia di Lecce, 203 nella provincia di Taranto, 2 fuori regione. Un caso di provincia senza residenza è stato riattribuito.

Sono 30 i morti accertati oggi, 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, che fanno salire il bilancio totale dei decessi a 3.092.

Con i 1.475 registrati oggi, sale a 62.204 il dato complessivo dei pazienti guariti dall'infezione. Scende ancora il dato degli attualmente positivi (53.443 contro i 53.715 di ieri), ma sale ancora il numero dei pazienti ricoverati, giunti a quota 1.592, nove in più rispetto alla giornata di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza i casi confermati in Puglia sono 118.739, così suddivisi: 45.269 nella provincia di Bari, 13.320 nella provincia di Bat, 8.564 nella provincia di Brindisi, 25.118 nella provincia di Foggia, 9.851 nella provincia di nella provincia di Lecce, 15.926 nella provincia di Taranto, 580 fuori regione e 111 di residenza non nota.