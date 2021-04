Coronavirus, in Puglia poco più di 1000 casi su oltre 14mila tamponi: 3 morti e 171 positivi nella provincia di Foggia

È del 7,2% il tasso di positività riscontrato oggi in Puglia, dove sono stati individuati 1056 nuovi casi di positività all'infezione da Covid 19, su un totale di 14623 tamponi processati: 194 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 145 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 167 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono 36 i decessi di oggi: il picco giornaliero è stato registrato nel Tarantino (17 decessi). Altri 9 morti sono stati registrati nel Barese, 2 nel Brindisino e nella Bat, 3 i morti in Capitanata e nella provincia di Lecce.

Scende, seppur lievemente, il numero dei casi attualmente positivi giunto a 48661 (-67 rispetto a ieri), così come quello dei ricoverati, passato da 1955 a 1953.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.186.084 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 230.714 così suddivisi: 88.890 nella Provincia di Bari, 22.626 nella Provincia di Bat, 17.234 nella Provincia di Brindisi, 41.825 nella Provincia di Foggia, 22.775 nella Provincia di Lecce, 36.257 nella Provincia di Taranto, 748 attribuiti a residenti fuori regione, 359 di residenza non nota.