Puglia falcidiata dal Covid: con 2162 nuovi casi è record di contagi, altre 41 vittime nelle ultime 24 ore

Nuovo record di contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati rilevati 2.162 casi su 12.135 tamponi processati: 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Altri 41 morti sono stati registrati oggi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Salgono a 135.498 i pazienti guariti (oltre 1.500 quelli registrati oggi), mentre aumentano lievemente i ricoverati (1.997 contro i 1.993 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 184.941 così suddivisi: 72.682 nella Provincia di Bari, 18.268 nella Provincia di Bat, 13.369 nella Provincia di Brindisi, 34.605 nella Provincia di Foggia, 16.977 nella Provincia di Lecce, 28.064 nella Provincia di Taranto, 669 attribuiti a residenti fuori regione, 307 la cui provincia di residenza non è nota.