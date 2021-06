Coronavirus, 5 casi e nessun decesso nel Foggiano: in Puglia i positivi scendono sotto quota 4mila

Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi sono stati rilevati in Puglia 58 nuove positività all'infezione da Covid-19, su un totale di 6444 tamponi processati (0,9% il tasso di positività): 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto,, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 5 decessi: 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto.

Poco meno di 700 i pazienti guariti, grazie ai quali il numero di casi attivi scende sotto quota 4mila. Sono 161 i pazienti ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.652.289 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.205 così suddivisi: 95.158 nella Provincia di Bari, 25.580 nella Provincia di Bat, 19.780 nella Provincia di Brindisi, 45.147 nella Provincia di Foggia, 26.908 nella Provincia di Lecce, 39.447 nella Provincia di Taranto, 810 attribuiti a residenti fuori regione, 375 provincia di residenza non nota.