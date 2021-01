Coronavirus: 995 nuovi positivi su 11790 tamponi in Puglia. Trenta le vittime di cui sei in Capitanata

995 nuovi casi positivi in Puglia su 11790 testi per l'infezione da Covid-19. Questo il bollettino epidemiolofico di oggi 26 gennaio del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Dei nuovi casi 272 riguardano la provincia di Bari, 97 quella di Brindisi, 82 bella Bat, 121 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, nove residenti fuori regione e cinque casi di provincia di residenza non nota.

Non scende il numero dei decessi, che con i trenta di oggi raggiungono quota 3062 dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi.

Nelle ultime 24 ore sono decedute 11 persone positive in provincia di Bari, 4 nella sesta provincia Barletta-Andria-Trani, uno in provincia di Brindisi, sei in Capitanata, due nel Leccese e sei nel Tarantino

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.264.811 test. I pazienti guariti sono 60.729 mentre gli attualmente positivi 53.715 rispetto ai 117.506 totali. I pazienti ospedalizzati sono 1583.