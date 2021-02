Coronavirus, 172 contagi e 2 morti nel Foggiano: in Puglia altri 1.104 casi, sale ancora il tasso di positività

Coronavirus in Puglia: resta alto il dato dei nuovi contagiati. Nella giornata di oggi sono 1.104 le persone positive accertate su 8.179 tamponi processati: 429 nella provincia di Bari, 75 nella provincia di Bat, 88 nella provincia di Brindisi, 172 nella provincia di Foggia, 76 nella provincia di Lecce, 258 nella provincia di Taranto, 3 fuori regione e 3 di residenza non nota. Sale al 13,5% il tasso di positività: si tratta del dato più alto registrato dal 16 gennaio a oggi.

Sono invece 22 le persone decedute (9 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto) per un totale di 3.887 morti dall'inizio dell'emergenza. Poco più di mille le persone guarite, mentre i casi attivi risalgono, seppur di poco (32.039 contro i 31.972 di ieri).

Scendono di dieci unità i pazienti ricoverati, giunti a 1.410. Dall'inizio dell'emergenza i casi positivi accertati in Puglia sono 144.874 così suddivisi: 55.276 nella provincia di Bari, 15.468 nella provincia di Bat, 10.736 nella provincia di Brindisi, 29.146 nella provincia di Foggia, 12.298 nella provincia di Lecce, 21.207 nella provincia di Taranto, 580 fuori regione e 163 di residenza non nota.