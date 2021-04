Coronavirus, 12 morti e 208 casi nel Foggiano: in Puglia diminuiscono i casi attivi e i ricoverati

477 nuovi positivi all'infezione da Covid-19 sono stati rilevati oggi in Puglia, su 5792 tamponi processati: 100 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sempre nel Foggiano si registra il numero più alto di decessi, 12 dei 37 totali. Altrettanti sono stati accertati nella provincia di Bari. Sono 7 i morti nel Tarantino, 3 nel Leccese e nella provincia di Bat.

Altre 983 persone sono ufficialmente guarite, mentre scende sotto quota 49mila il numero dei soggetti attualmente positivi. Passano da 1973 a 1955 i pazienti ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 229.658 così suddivisi: 88.696 nella Provincia di Bari, 22.481 nella Provincia di Bat, 17.089 nella Provincia di Brindisi, 41.654 nella Provincia di Foggia, 22.608 nella Provincia di Lecce, 36.025 nella Provincia di Taranto, 745 attribuiti a residenti fuori regione, 360 di residenza non nota.