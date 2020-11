Coronavirus, 308 casi e 8 morti in provincia di Foggia: in Puglia oltre 1500 casi su quasi 10mila tamponi

Coronavirus in Puglia, sono 1.511 i nuovi casi registrati oggi su 9.988 test per l'infezione da Covid-19: 553 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT,308 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 184 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 30 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti salgono a 12.192, mentre i casi attivi sono 34.071 con 1.693 persone ricoverate.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 742.930 test, il totale dei casi accertati è di 47.565, così suddivisi: 18.386 nella Provincia di Bari, 5.414 nella Provincia di Bat, 3.379 nella Provincia di Brindisi, 11.051 nella Provincia di Foggia, 3.617 nella Provincia di Lecce, 5.385 nella Provincia di Taranto, 324 attribuiti a residenti fuori regione, 9 di residenza non nota.