Coronavirus, impennata di contagi e decessi nel Foggiano: 366 casi e 13 morti. In Puglia oltre 2mila positivi

Quasi 2mila anche i pazienti guariti, per un totale di 133.996 pazienti che hanno superato l'infezione. Sale di 20 unità il dato dei casi attivi, mentre si registra una nuova risalita dei pazienti ricoverati (1.993 contro i 1.988 di ieri)

Per la seconda volta nel giro di otto giorni la Puglia fa registrare nuovamente più di 2mila contagi in un giorno. Sono 2.033 i casi positivi individuati oggi (secondo dato più alto di sempre) su 12.807 tamponi processati: 858 nella provincia di Bari, 144 nella provincia di Bat, 153 nella provincia di Brindisi, 366 nella provincia di Foggia, 152 nella provincia di Lecce, 350 nella provincia di Taranto, 1 fuori regione e 9 di residenza non nota.

Sono 37 i decessi, 12 dei quali nella provincia di Bari. In Capitanata si è registrato il dato più alto odierno, con ben 13 vittime accertate. Nelle province di Brindisi (1), Lecce (4) e Taranto (7) gli altri decessi.

Quasi 2mila anche i pazienti guariti, per un totale di 133.996 pazienti che hanno superato l'infezione. Sale di 20 unità il dato dei casi attivi, mentre si registra una nuova risalita dei pazienti ricoverati (1.993 contro i 1.988 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.805.576 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 182.779 così suddivisi: 71.865 nella Provincia di Bari, 18.108 nella Provincia di Bat, 13.193 nella Provincia di Brindisi, 34.223 nella Provincia di Foggia, 16.734 nella Provincia di Lecce, 27.683 nella Provincia di Taranto, 661 attribuiti a residenti fuori regione, 312 di residenza non nota.