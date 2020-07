Coronavirus, altri 8 casi in Puglia: 2 contagi nel Foggiano, San Nicandro diventa zona rosa

Nuovi contagi in Puglia. Sono 8 le persone risultate positive all'infezione da Covid nella giornata di oggi, su 1843 test. Di queste, 2 sono state registrate nella provincia di Bari, altrettante nella provincia di Foggia, 3 nel Leccese e una nella provincia di Brindisi. Non si sono registrate vittime.

In base ai nuovi casi accertati, il comune di San Nicandro Garganico supera la soglia dei cinque contagi, diventando zona rosa. Resta invariato il quadro degli altri comuni con casi attivi (Ischitella, Foggia, Cerignola, Lucera e San Severo). In totale sono 76 le persone attualmente positive, 59 delle quali in isolamento domiciliare e 16 ricoverate in ospedale.

Dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati in Puglia 4.586 casi, così suddivisi: 1502 nella provincia di Bari, 671 nella provincia di Brindisi, 382 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 1180 nella provincia di Foggia, 540 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 30 attribuiti a residenti fuori regione.