Coronavirus, scende il numero dei tamponi e dei casi: nel Foggiano 135 nuovi positivi e 8 morti

Su 3.949 test per l'infezione da Covid-19 effettuati in Puglia, sono 401 i nuovi casi di positività riscontrati oggi: 130 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 21 nella provincia BAT, 135 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Ancora drammatico il dato dei decessi, 32 quelli registrati oggi, la metà dei quali nella provincia di Bari. Sono 8 le vittime nel Foggiano, 4 nella Bat, 3 nella provincia di Taranto e 1 nel Brindisino.

Oltre mille le persone guarite, che fanno salire a 59.097 il numero totale di pazienti che hanno superato l'infezione. Scendono a 54.382 i casi attivi (-688 rispetto a ieri) dei quali 52.833 in isolamento. Sono invece 1.549 le persone ricoverate, 7 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.253.021 test, il totale dei casi confermati in Puglia è di 116.511, così suddivisi: 44.538 nella Provincia di Bari, 13.114 nella Provincia di Bat, 8.359 nella Provincia di Brindisi, 24.803 nella Provincia di Foggia, 9.544 nella Provincia di Lecce, 15.477 nella Provincia di Taranto, 569 attribuiti a residenti fuori regione, 107 provincia di residenza non nota.