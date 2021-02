Coronavirus, 235 casi e 3 morti nel Foggiano. In Puglia risalgono i contagi: tasso di positività oltre l'11%

Risalgono i contagi in Puglia. Nella giornata di oggi sono 1.154 i nuovi casi individuati su un totale di 10.256 tamponi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione e 1 provincia di residenza non nota. Sale all'11,3% il tasso di positività.

Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Salgono a 107.933 i pazienti guariti, mentre dopo tre mesi scende sotto quota 32mila (31.972) il numero dei casi attualmente positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.532.395 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 143.770, così suddivisi: 54.847 nella Provincia di Bari, 15.393 nella Provincia di Bat, 10.648 nella Provincia di Brindisi, 28.974 nella Provincia di Foggia, 12.222 nella Provincia di Lecce, 20.949 nella Provincia di Taranto, 577 attribuiti a residenti fuori regione, 160 di residenza non nota.