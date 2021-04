Coronavirus, 174 casi e 6 morti nel Foggiano: in Puglia altri 1203 contagi, ma calano ancora i ricoverati

Coronavirus in Puglia: sono 1203 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 riscontrati oggi in Puglia su 9617 tamponi processati: 498 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 122 nella provincia BAT, 174 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 19 i morti accertati, in provincia di Foggia si è rilevato il numero più alto (6). Altri 5 decessi sono stati registrati nel Barese, 4 nella Bat, 2 nel Tarantino, 1 nella provincia di Brindisi e 1 nel Leccese.

Quasi mille le guarigioni, mentre risalgono di 209 unità i casi attivi. Per converso, scendono ancora i pazienti ricoverati giunti a 1973 (-15 rispetto a ieri).