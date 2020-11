Coronavirus, 21 morti e 407 casi nel Foggiano: in Puglia oltre 1500 nuovi positivi

Altri 1.567 casi di positività all'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia su 9.770 test: 537 in provincia di Bari, 162 in provincia di Brindisi, 199 nella provincia BAT, 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Altissimo il numero dei decessi, ben 52: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

I casi attualmente positivi sono 32.959 mentre i pazienti guariti salgono a 11.823.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 732.942 test, il totale dei casi confermati è di 46.054 così suddivisi: 17.833 nella provincia di Bari, 5.219 nella provincia di Bat, 3.223 nella provincia di Brindisi, 10.743 nella provincia di Foggia, 3.513 nella provincia di Lecce, 5.201 nella provincia di Taranto, 316 attribuiti a residenti fuori regione, 6 di residenza non nota.