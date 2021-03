Coronavirus: oggi altri 1709 casi e 38 morti in Puglia, Foggia la provincia meno contagiata

Sono 1.709 i casi di positività all'infezione da Covid rilevati oggi in Puglia su un totale di 10.919 tamponi processati: 755 in provincia di Bari, 142 in provincia di Brindisi, 142 nella provincia BAT, 55 in provincia di Foggia, 309 in provincia di Lecce, 294 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota.

Ben 38 i decessi, la maggior parte dei quali (23) nel Barese. Sono invece 2 i decessi accertati nella provincia di Foggia, 2 in quella di Brindisi, 3 nella Bat, 3 nel Leccese, 4 nella provincia di Taranto e uno fuori regione.

Poco più di mille le persone guarite (132.020 il totale), mentre salgono a 44.157 i casi attivi. In lieve flessione i ricoverati, scesi a 1.988.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.792.769 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 180.746 così suddivisi: 71.007 nella Provincia di Bari, 17.964 nella Provincia di Bat, 13.040 nella Provincia di Brindisi, 33.857 nella Provincia di Foggia, 16.582 nella Provincia di Lecce, 27.333 nella Provincia di Taranto, 660 attribuiti a residenti fuori regione, 303 di residenza non nota.