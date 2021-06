Coronavirus, 5 nuovi casi nel Foggiano. In Puglia tasso di positività allo 0,7% e nessun decesso

Coronavirus in Puglia: il tasso di positività registrato oggi è dello 0,7%. Sono infatti stati registrati 42 casi positivi su un totale di 6.292 test per l'infezione da Covid-19: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Con i 667 guariti di oggi, il numero delle persone attualmente positive scende a 5312. Sono 181 le persone ricoverate.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.079 così suddivisi: 95.129 nella Provincia di Bari, 25.576 nella Provincia di Bat, 19.759 nella Provincia di Brindisi, 45.135 nella Provincia di Foggia, 26.896 nella Provincia di Lecce, 39.404 nella Provincia di Taranto, 808 attribuiti a residenti fuori regione, 372 provincia di residenza non nota.