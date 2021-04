Coronavirus, 193 casi e 2 morti nel Foggiano. In Puglia 1255 nuovi positivi, netta flessione dei ricoverati

Per la prima volta dopo un mese il numero degli ospedalizzati scende sotto quota duemila. Nella giornata di oggi si sono registrati altri 33 decessi, due terzi dei quali nelle province di Bari e Bat. In calo anche i casi attivi

Sono 1255 i nuovi casi positivi all'infezione da Covid rilevati oggi in Puglia, su un totale di 13331 tamponi (tasso di positività al 9,4%): 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Si registrano altri 33 decessi: 11 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Oltre 1300 i pazienti guariti, che determinano una nuova flessione dei casi attivi, scesi a 49062. Netto anche il calo dei positivi ospedalizzati, che scendono sotto quota 2mila per la prima volta dopo quasi un mese.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 227.978 così suddivisi: 88.098 nella Provincia di Bari, 22.320 nella Provincia di Bat, 16.938 nella Provincia di Brindisi, 41.272 nella Provincia di Foggia, 22.359 nella Provincia di Lecce, 35.896 nella Provincia di Taranto, 743 attribuiti a residenti fuori regione, 352 di residenza non nota.