Coronavirus, nuova giornata drammatica in Puglia: 46 morti e 1.664 casi. Superata la soglia dei 2mila ricoverati

Nuova giornata critica per la Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati altri 1.664 casi di positività all'infezione da Covid-19 su un totale di 13.390 tamponi processati: 683 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 354 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota.

Drammatico il dato dei morti, ben 46 quelli accertati oggi: 22 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Poco più di mille i pazienti guariti rilevati, per un totale di 130.912 persone che hanno superato l'infezione. Risale la curva dei casi attivi giunti a 43.594. Nella giornata di oggi si registra un nuovo record dei ricoverati, che hanno superato quota 2mila (2.011).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.781.850 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 179.037 così suddivisi: 70.252 nella Provincia di Bari, 17.822 nella Provincia di Bat, 12.898 nella Provincia di Brindisi, 33.802 nella Provincia di Foggia, 16.273 nella Provincia di Lecce, 27.039 nella Provincia di Taranto, 659 attribuiti a residenti fuori regione, 292 provincia di residenza non nota.