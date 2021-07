Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 131 i nuovi casi positivi al Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su un totale di 10887 tamponi processati:

39 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

1.976 sono i casi attualmente positivi, mentre i pazienti guariti sono 246107.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.815.016 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.747, così suddivisi: 95.520 nella Provincia di Bari, 25.680 nella Provincia di Bat, 19.977 nella Provincia di Brindisi, 45.337 nella Provincia di Foggia, 27.337 nella Provincia di Lecce, 39.680 nella Provincia di Taranto, 839 attribuiti a residenti fuori regione, 377 provincia di residenza non nota.