Coronavirus: dopo quasi un anno, zero casi nel Foggiano. In Puglia 63 nuovi positivi

Su 6684 test per l'infezione da Covid, oggi in Puglia sono stati registrati 63 casi positivi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Non si registrano casi nel Foggiano. Era dal 30 luglio del 2020 che non si registrava lo zero nella casella dei nuovi casi in Capitanata.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Scendono sotto quota 6mila i casi attualmente positivi. Il calo è determinato anche dall'alto numero di guariti (1186). Scendono di 3 unità i positivi ospedalizzati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.634.171 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.037 così suddivisi: 95.119 nella Provincia di Bari, 25.575 nella Provincia di Bat, 19.747 nella Provincia di Brindisi, 45.130 nella Provincia di Foggia, 26.892 nella Provincia di Lecce, 39.396 nella Provincia di Taranto, 807 attribuiti a residenti fuori regione, 371 di residenza non nota.