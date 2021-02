Coronavirus, 71 casi e 6 morti nel Foggiano. In Puglia scende il tasso di positività: 823 casi su oltre 12mila tamponi

Coronavirus in Puglia, su 12.067 tamponi processati sono 823 i nuovi casi di positività registrati nella giornata di oggi: 308 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 103 nella provincia BAT, 71 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 8 provincia di residenza non nota. Scende al 6,8% il tasso di positività.

Resta alto il dato dei decessi, 32 quelli accertati oggi, 14 dei quali nella sola provincia di Bari. Sono 6 i morti nel Foggiano, 1 nella Bat, 2 a testa per le province di Brindisi e Lecce e 7 in quella di Taranto.

Oltre mille i guariti registrati oggi, per un totale di 105.369. Il dato dei positivi scende a 32.442, dei quali 1.429 ricoverati (-253 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.511.214 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 141.625 così suddivisi: 53.866 nella Provincia di Bari, 15.220 nella Provincia di Bat, 10.482 nella Provincia di Brindisi, 28.774 nella Provincia di Foggia, 12.024 nella Provincia di Lecce, 20.520 nella Provincia di Taranto, 576 attribuiti a residenti fuori regione, 163 di residenza non nota.