Coronavirus: 205 casi e 8 morti nel Foggiano: in Puglia 942 contagi, ma ci sono oltre 1.300 guariti

Su 10.492 tamponi processati oggi, sono 942 i casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia: 306 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Nel Foggiano si sono registrati 8 dei 20 decessi odierni: nelle province di Bari (7), Bat (1), Brindisi (1), Lecce (2) e Taranto (1) le altre vittime accertate.

Altissimo il numero dei pazienti guariti, ben 1.342 che fa salire a 28.068 il dato dei pugliesi che hanno superato l'infezione. Per il terzo giorno consecutivo il dato dei casi attivi scende. Non accadeva dallo scorso luglio. Attualmente sono 52.872 le persone positive.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 984.555 test: il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 83.205, così suddivisi: 31.973 nella Provincia di Bari, 9553 nella Provincia di Bat, 6049 nella Provincia di Brindisi, 18.421 nella Provincia di Foggia, 6.535 nella Provincia di Lecce, 10.123 nella Provincia di Taranto, 477 attribuiti a residenti fuori regione, 74 di residenza non nota.