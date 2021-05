Coronavirus, 61 casi nel Foggiano e nessun decesso. In Puglia 399 contagi su quasi 9mila tamponi

Per il secondo giorno di fila non si registrano decessi nella provincia di Foggia. Scende di altre 28 unità il numero dei ricoverati (963 vs 991), mentre i casi attivi sono 32794

Scendono a 32.794 i casi attualmente positivi in Puglia, secondo quanto riporta l'ultimo bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Promozione Salute della Regione. Nella giornata di oggi, su 8977 tamponi processati, sono stati individuati 399 casi positivi: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Per il secondo giorno di fila non si registrano decessi nella provincia di Foggia. In totale sono 9 i morti accertati oggi in Puglia: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Scende di altre 28 unità il numero dei ricoverati (963 vs 991). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.432.468 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.484 così suddivisi: 94.038 nella Provincia di Bari, 24.898 nella Provincia di Bat, 19.023 nella Provincia di Brindisi, 44.465 nella Provincia di Foggia, 26.080 nella Provincia di Lecce, 38.806 nella Provincia di Taranto, 792 attribuiti a residenti fuori regione, 382 di residenza non nota.