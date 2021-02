Coronavirus, 67 casi e 4 morti nel Foggiano: in Puglia contagi in calo (con meno tamponi), ma aumentano i ricoverati

Quasi mille i guariti registrati oggi per un totale di 104.325 guarigioni dall'inizio dell'emergenza. I casi attivi scendono a 32.695, ma si registra ancora un aumento dei ricoverati, giunti a 1.442 (11 in più rispetto a ieri)

Su 4.161 tamponi processati, sono 343 i nuovi casi positivi al Covid-19 riscontrati oggi in Puglia: 174 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 67 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 6 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 17 i decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.499.147 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 140.802, così suddivisi: 53.558 nella Provincia di Bari, 15.117 nella Provincia di Bat, 10.393 nella Provincia di Brindisi, 28.703 nella Provincia di Foggia, 11.954 nella Provincia di Lecce, 20.346 nella Provincia di Taranto, 576 attribuiti a residenti fuori regione, 155 di residenza non nota.