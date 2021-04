Coronavirus, nel Foggiano 7 morti e 347 nuovi casi: picco settimanale di contagi in Puglia e 35 decessi

Nuova impennata di contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 1895 casi su 12472 tamponi processati: 730 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella provincia BAT, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati inoltre rilevati 35 decessi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Si osserva un leggero incremento dei casi attivi (49422 contro i 49353 di ieri), mentre i ricoverati scendono ancora, passando dai 2132 di ieri ai 2079 di oggi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 225.031 così suddivisi: 87.107 nella Provincia di Bari, 22.013 nella Provincia di Bat, 16.601 nella Provincia di Brindisi, 40.813 nella Provincia di Foggia, 22.038 nella Provincia di Lecce, 35.382 nella Provincia di Taranto, 737 attribuiti a residenti fuori regione, 340 provincia di residenza non nota.