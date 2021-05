Coronavirus, in Puglia i ricoverati scendono sotto quota 1000 dopo quasi sette mesi: nel Foggiano 56 nuovi casi

Coronavirus in Puglia, oggi sono stati rilevati 365 nuovi casi di infezione da Covid-19 su 8415 tamponi processati (Tasso di positività del 4,3%): 92 nella provincia di Bari, 38 nella provincia di Bat, 65 nella provincia di Brindisi, 56 nella provincia di Foggia, 73 nella provincia di Lecce, 40 nella provincia di Taranto, 1 di residenza non nota.

Sono 18 i decessi registrati oggi: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce.

Oltre mille i casi attivi in meno rispetto a ieri, grazie soprattutto alle 1405 nuove guarigioni accertate. Per la prima volta dal 6 novembre scorso, gli ospedalizzati scendono sotto quota mille.

I casi positivi accertati in Puglia dall'inizio dell'emergenza sono 248.085, così suddivisi: 93932 nella provincia di Bari, 24841 nella provincia di Bat, 18967 nella provincia di Brindisi, 44404 nella provincia di Foggia, 26010 nella provincia di Lecce, 38762 nella provincia di Taranto, 790 fuori regione, 379 di residenza non nota.