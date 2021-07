Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 21 luglio 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Balzo dei contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 139 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19: 35 nella provincia di Bari, 14 nella provincia di Bat, 14 nella provincia di Brindisi, 8 nella provincia di Foggia, 36 nella provincia di Lecce, 31 nella provincia di Taranto e 2 fuori regione. Un caso precedentemente registrato come di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito.

Dopo tre giorni senza vittime, si registrano 5 decessi, 4 dei quali nel Tarantino e uno nella provincia di Bari.

Risale anche il dato degli attualmente positivi (1824), mentre cala di tre unità quello dei ricoverati (82 vs 85).

Dall'inizio dell'emergenza i casi positivi registrati in Puglia sono 254462 così suddivisi: 95448 nella provincia di Bari, 25653 nella provincia di Bat, 19930 nella provincia di Brindisi, 45288 nella provincia di Foggia, 27289 nella provincia di Lecce, 39647 nella provincia di Taranto, 835 fuori regione e 372 di provincia di residenza non nota.