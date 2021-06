Coronavirus, un solo caso e nessun decesso nel Foggiano: in Puglia i ricoverati scendono sotto quota 200

Sono soltanto 19 i casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Puglia su un totale di 4356 tamponi processati: 1 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. 1 caso già registrato nella provincia BAT è stato riclassificato e riattribuito.

Sono stati registrati 4 decessi: 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Sono 454 le persone guarite, mentre i casi attivi scendono a 8225. Giungono sotto quota 200 i positivi ospedalizzati: non accadeva dal 12 settembre dello scorso anno.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.619.454 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.882 così suddivisi: 95.077 nella Provincia di Bari, 25.563 nella Provincia di Bat, 19.723 nella Provincia di Brindisi, 45.119 nella Provincia di Foggia, 26.875 nella Provincia di Lecce, 39.349 nella Provincia di Taranto, 806 attribuiti a residenti fuori regione, 370 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico di lunedì 21 giugno 2021.